Spice Girl im Baby-Glück! Geri Halliwell hat am 21. Januar einen kleinen Sohn zur Welt gebracht – und das im stolzen Alter von 44. Zusammen mit ihrem Ehemann Christian Horner (43) verkündete sie stolz die Geburt des kleinen Montague Hector George via Instagram. Klar, dass da die berühmten Gratulanten nicht lange auf sich warten lassen!

"Woohoo! Gratulation! So aufregend!" twittert Ex-Band-Kollegin Melanie C. (43)! Eine ganz besondere Verbindung hat aber ein anderes Spice Girl zum neuen kleinen Erdenbürger: Baby-Spice Emma Bunton (41) und Montague haben tatsächlich am gleichen Tag Geburtstag! Emma wird heute 41 Jahre alt. "Großartige Neuigkeiten, ich freue mich so!" schreibt sie und versieht ihr Posting mit dem Hashtag #birthdaytwins.

Baby Montague ist das erste gemeinsame Kind von Geri (44) und Christian, die sich im Mai 2015 das Ja-Wort gaben. Der kleine Mann hat zwei große Schwestern: Bluebell (10) aus Geris Beziehung mit Sacha Gervasi, und Christians dreijährige Tochter Olivia. Eine ganz besondere Beziehung wird Montague aber bestimmt immer zu Geburtstagszwilling Emma haben.

Instagram / therealgerihalliwell Geri Halliwells Sohn Montague George Hector Horner

Stuart Wilson/Getty Images Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie C., Mel B.

Mark Thompson / Getty Images Geri Halliwell und ihr Mann Christian Horner



