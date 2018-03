Gibt's Gülcan Kamps (34) ab jetzt nur noch ungeschminkt? Dass sich die Moderatorin einmal ohne Make-up in den sozialen Netzwerken zeigen würde, hätte vor einigen Monaten wohl niemand für möglich gehalten. Im Januar postete die schöne Blondine allerdings gleich eine Reihe von Fotos, die sie völlig ungestylt zeigen. Und dahinter steckt eine ganz besondere Message an ihre Fans.

"Hey Mädels, liebt euch so, wie ihr seid. Fühlt euch wohl in eurer Haut, seid selbstbewusst, seid ungeschminkt, seid ungestylt und seid trotzdem so cool und habt euch lieb" – mit diesen Worten richtete sich Gülcan jetzt im Rahmen eines Promiflash-Interviews an ihre weiblichen Follower, forderte damit mehr Selbstliebe und ein Ende von Bodyshaming. Nachdem die 34-Jährige, die stets auf starkes Make-up setzte, ihren dezenten Look präsentiert hatte, wurde sie von positivem Feedback nur so überhäuft. Gerechnet hätte sie damit übrigens nicht, wie sie jetzt gestand. Sie habe sogar mit sich gehadert, die Bilder zu veröffentlichen.

Die Liebe zu sich selbst beziehungsweise die eigene Akzeptanz habe ihr schließlich geholfen, über sich hinauszuwachsen und ihren Fans ein Stück Motivation abzugeben: "Das ist das Schöne, das ist wirklich so rübergekommen und da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut." Na bitte, alles richtig gemacht, liebe Gülcan!

Andreas Rentz / GettyImages Gülcan Kamps 2016 beim Bambi 2016

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps 2017

Andreas Rentz / Getty Images Gülcan Kamps auf der Dolphin's Night 2016 in Düsseldorf



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de