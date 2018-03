Dakota Johnson (27) zog mal wieder alle Augen auf sich! Bei der Premiere von Fifty Shades Darker in Los Angeles warfen sich die Hauptdarsteller mächtig in Schale. Besonders Dakota stahl mit ihrem atemberaubenden Kleid allen die Show.

In einer weiten, wallenden Robe des Luxus-Designers Valentino (84) ließ die 27-Jährige tief blicken. Mit einem freizügigen Ausschnitt schaffte es die Schauspielerin, selbst Schnuckel Jamie Dornan (34) in den Hintergrund zu rücken. Dakota war allerdings nicht die einzige Promi-Dame, die an diesem Abend passend zu dem berüchtigten Erotikstreifen in einem sexy Outfit erschien. Die 17-jährige Noah Cyrus (17) zeigte in einem durchsichtigen, schwarzen Kleid, dass sie kein Kind mehr ist. Auch Sängerin Halsey, die ein Lied zum Soundtrack beigesteuert hatte, sorgte in ihrem Minikleid für Schnappatmung. Wer gefällt euch am besten? Stimmt in unserem Voting am Ende des Artikels ab!

Obwohl der heiße Erotikfilm in den USA bereits Premiere gefeiert hat, müssen sich Fans hierzulande noch ein paar Tage länger gedulden: Am 9. Februar startet der zweite Teil der Buchverfilmung in den deutschen Kinos. Zum Überbrücken der Wartezeit könnt ihr euch hier einen Clip mit Neuigkeiten rund um Shades of Grey ansehen:

Collage: Alberto E. Rodriguez / Getty Images Dakota Johnson bei der Premiere von "Fifty Shades Darker" in Los Angeles

Alberto E. Rodriguez / Getty Images "Fifty Shades Darker"-Darsteller Jamie Dornan und Dakota Johnson

Collage: Russ Einhorn / Splash News Noah Cyrus und Hasley bei der "Fifty Shades Darker"-Premiere

