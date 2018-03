Auch Selena Gomez (24) hat mal klein angefangen! Heute gehört die Amerikanerin zu den einflussreichsten Promis der Welt: Die Beauty ist nicht nur als Sängerin und Schauspielerin mega erfolgreich, sie hat auch die meisten Follower bei Instagram. Doch wie jeder andere war auch Selena mal ein kleines Mädchen mit großen Träumen. Das beweist etzt ein Video, das sie 2003 bei einem ihrer ersten Castings zeigt.

OMG, wie süß war die denn?! Mit dem Clip, der bei YouTube zu sehen ist, bewarb sich Selena für die Hauptrolle in der TV-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place". Damals war die mittlerweile 24-Jährige noch total unbekannt – doch sie wusste schon ganz genau, was sie will! "Ich versuche meine Gesangs- und Schauspielkarriere voranzutreiben. Wenn ich älter werde, möchte ich beides machen – so wie Britney", erzählte sie während des Vorsprechens der Casting-Direktorin. Wie süß! Kein Wunder, dass Selena die Rolle bekam – und ihre Karriere daraufhin steil bergauf ging.

Doch der frühe Erfolg brachte Selena nicht nur Glück. Vor allem im vergangenen Jahr sorgte die Sängerin nicht mit ihrer Musik, sondern mit ihrer angeschlagenen Gesundheit für Aufsehen. Nach einer Auszeit ist Selena mittlerweile wieder zurück im Rampenlicht – und auch privat scheint sie happy zu sein. Zuletzt wurde sie knutschend mit ihrer neuen Liebe The Weeknd (26) in Florenz gesichtet.

Frazer Harrison / Getty Images Selena Gomez, ehemaliger "Disney"-Star

Promiflash Selena Gomez und The Weeknd in Florenz

Grant Lamos IV / Getty Images Selena Gomez bei der Victoria's Secret-Show



