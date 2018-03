Arme Melissa McCarthy (46)! Noch vor einigen Wochen freute sie sich über ihre Rückkehr in der Kultserie Gilmore Girls – nun geht es ihr in einem Werbeclip ganz schön an den Kragen. Vor allem ein Nashorn zeigt in dem Video so gar kein Mitleid mit der Schauspielerin und spießt sie kurzerhand auf sein Horn!

Dabei hat Melissa es doch nur gut gemeint: In einem Werbeclip für den Autohersteller Kia begibt sich der topbezahlte Hollywood-Star in Lebensgefahr, um die Umwelt zu retten. Doch diese Mission ist zum Scheitern verurteilt, wie sich schnell zeigt. Das Nashorn, dem Melissa eigentlich zu Hilfe eilt, poltert wütend hinter der 46-Jährigen her und spießt sie sogar auf. Auch die anderen Szenen verlaufen nicht wie geplant: Statt Wale zu retten, wird Melissa von einem besonders großen Exemplar in die Luft katapultiert.

In Sachen Comedy macht Melissa eben keiner so schnell etwas vor. Mit ihrem neusten Filmchen wird sie über 100 Millionen Menschen auf einen Schlag zum Lachen bringen: Das Video soll seine Fernsehpremiere am 5. Februar beim Super Bowl feiern. Das Football-Event ist die beliebteste Show im amerikanischen Fernsehen – die perfekte Gelegenheit, um einen witzigen Werbeclip mit Melissa zu zeigen, die selbst großer Football-Fan ist.

Beim Super Bowl wird auch Lady Gaga (30) für Unterhaltung sorgen. Im Videoclip seht ihr, wie sich der Popstar für dieses große Event fit macht.

Joshua Blanchard / Freier Fotograf / Getty Images Melissa McCarthy bei Viacom

Kia / Splash News Melissa McCarthy in einem "Kia"-Werbespot

Kia / Splash News Melissa McCarthy in einem "Kia"-Werbespot



