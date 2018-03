Wird eine dieser zwei Schönheiten 2017 Germany's next Topmodel? Lynn Petertonkoker, Leticia Wala-Ntuba heißen die beiden GNTM-Kandidatinnen, die Model-Chefin Heidi Klum (43) jetzt zur AmfAR-Gala in New York begleiten durften. Abgesehen davon, dass sie umwerfend aussahen und sich neben Heidi nicht verstecken brauchten, ist vor allem ihre Ernennung zur Begleitperson eine bedeutsame Sache: Denn schon häufiger erschien Heidi Klum mit der späteren GNTM-Siegerin auf eben dieser Gala zu Beginn der New York Fashion Week.

Es ist in jedem Jahr ein Schaulaufen der Stars – und Heidi nutzt das Mega-Event, um zwei ihrer Nachwuchs-Models schon einmal an das Blitzlichtgewitter am roten Teppich zu gewöhnen. Mit der zarten Lynn und Lupita Nyong'o-Doppelgängerin Leticia hatte Heidi Klum definitiv zwei Hingucker mitgebracht. Doch die GNTM-Fans interessiert nun vor allem eines – wird eine von ihnen die diesjährige Staffel für sich entscheiden?

Wie so mancher Werbedeal oder Laufstegjob, den die Castingshow-Kandidatinnen ergattern können, ist auch die amfAR-Gala ein klares Indiz auf mögliche Favoritinnen im Model-Wettbewerb. Zur Erinnerung: Ob Kim Hnizdo (20), Lovelyn (20), Luisa Hartema (22) oder Barbara Meier (30) – sie alle waren bei der New Yorker Gala zu Gast und sie alle wurden am Ende Germany's next Topmodel!

