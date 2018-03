Das Netz dreht durch und der Grund dafür kommt von den Philippinen. Ähnlich wie einst Jorge Gonzalez (49) hat sich auch Sinon Loresca den High Heels verpflichtet und zeigt sich auf seinem Instagram-Account mehr als talentiert. Nur mit einer Speedo-Badehose bekleidet, stöckelt der coole Internet-Star in mehreren Clips wie ein Profi durch die Öffentlichkeit und bringt seine Follower völlig um den Verstand. Und der Erfolg kommt nicht von ungefähr, schließlich legte Sinon schon bei der Wahl zur Miss Universe einen grandiosen Auftritt hin.

Ein Mann auf dem Catwalk der "Miss Universe"-Veranstaltung? Sinon Loresca ist das gelungen, was bisher wohl nur wenige geschafft haben – er durfte Anfang Januar in Manila neben den schönsten Frauen der Welt über den Laufsteg schreiten und sein Walk-Talent unter Beweis stellen. Schon vorher bewarb sich der coole Schauspieler und Sänger mit Lauf-Videos im Internet und ließ dabei seinem Temperament freien Lauf. Einem sexy Hüftschwung kombiniert mit Killer-High-Heels, einem durchtrainierten Body und einem verruchten Blick kann aber auch einfach niemand widerstehen – und bei ihm kann sich definitiv so manch ein professionelles Model noch eine große Scheibe abschneiden.

Auch wenn Sinon (außer Konkurrenz) für sein Land kämpfte, durfte sich letztendlich Französin Iris Mittenaere über die begehrte "Miss Universe"-Krone freuen. Ein Grund mehr für den High-Heels-King, sich in weiteren Videos zur Schau zur stellen und um Revanche zu bitten. Mit Erfolg: Nachdem Content-Seiten wie "9gag" auf ihn aufmerksam gemacht haben, ist Sinon zum regelrechten Hype geworden – mit Millionen von Klicks im Gepäck... Und wer weiß, vielleicht geht der nächste Sieg ja tatsächlich auf die Philippinen...

Ted Aljibe / Getty Images Maxine Medina bei der Wahl zur "Miss Universe" in Manila

Ted Aljibe / Getty Images Iris Mittenaere bei der Wahl zur "Miss Universe" 2016 in Manila

Instagram / sinonloresca Sinon Loresca, Entertainer



