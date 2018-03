Rührende Worte von Hugh Jackman (48)! Der Schauspieler stand vor 17 Jahren das erste Mal als haariger Mutant Wolverine vor der Kamera. Nun läuft sein letzter Film in der Rolle des Helden in den Kinos an. Aber wie emotional ist der Abschied für den Australier? "Ich liebe diesen Charakter. Und ich kann nicht sagen, dass ich ihn vermisse – es ist schwer zu beschreiben – er geht für mich nicht weg. Er wird für immer in meinem Herzen leben", beschreibt der 48-Jährige seine Gefühle bei der Pressekonferenz auf der Berlinale.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de