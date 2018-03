Die Trennung von Marvin Albrecht (28) und Anna Hofbauer (28) ist erst wenige Wochen her. Anna hat sich von ihrem einstigen Bachelorette-Gewinner getrennt und ist aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Für Marvin muss das Leben nach den knapp drei Jahren Beziehung nun erst einmal alleine weitergehen. Jetzt modelte er auf der "Show me 2017" in Düsseldorf. Hat er da etwa schon eine weibliche Kollegin ins Auge gefasst?



