Sara Kulka (26) spricht offen über ihren After-Baby-Body! Im November vergangenen Jahres wurde die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin zum zweiten Mal Mama. Anders als nach ihrer ersten Schwangerschaft mit Töchterlein Matilda stellt es sich dieses Mal allerdings als weitaus schwieriger heraus, die Baby-Pfunde loszuwerden. Doch für Sarah ist das kein Problem – sie steht zu den Extra-Kilos, wie sie in einem Video auf Facebook verriet: "Ich bin Mama und ich hab halt 'nen Mama-Körper. Mal gucken, ob ich da mal Lust habe, was zu machen – ich weiß es nicht. Ich fühl mich aber momentan einfach nur zufrieden und wohl."



