DSDS ohne Menderes (33)? Für die Zuschauer unvorstellbar! Seit der ersten Staffel versucht der Sänger immer wieder, die Jury von sich zu überzeugen. Im Gespräch mit Promiflash verrät der ehemalige Dschungelkönig nun, wieso er auch nach all den Absagen immer wieder an der Show teilnimmt: "Das ist ja auch getreu meines Lebensmottos: 'Never give up'. Und ich wollte auch den Leuten damit zeigen: 'Hey, guckt mal. Gebt euch nicht so schnell auf.' Manchmal braucht man auch im Leben mehr Anläufe." Und für den Publikumsliebling steht fest: "Wenn du irgendwas wirklich schaffen möchtest, dann kannst du das auch schaffen!"



