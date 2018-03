Wird aus Mini-Royal Prinzessin Estelle (5) etwa eine Mega-Diva? Wenn man Medienberichten glauben darf, zeigt die Tochter von Prinzessin Victoria (39) und Prinz Daniel (43) schon im zarten Alter von fünf Jahren Starallüren. Promi-Mamas wie Schauspielerin Minh-Khai Phan-Thi (43) glauben eher an eine völlig normale Trotzphase: "Estelle ist ja noch so klein, ich weiß nicht, ob man da jetzt schon so sagen kann, sie ist ‘ne Diva. Ich finde, da verurteilen und beurteilen wir wahnsinnig schnell." Trotzphase hin oder her: Die kleine Schwedin hat die Herzen der Royal-Fans in jedem Fall sicher!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de