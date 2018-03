Schon vor der ersten Let's Dance-Show freut sich Motsi Mabuse (35) ganz besonders auf einen Kandidaten: Neuzugang Giovanni Zarrella (39)! Der Sänger wurde nach dem großen Kennenlernen als Ersatz für Pietro Lombardi (24) verkündet. Motsi sieht großes Potenzial in ihm: "Ich glaube, das ist ein Mann, der sich bewegen kann, der ist als Typ wirklich toll. Und der ist so sympathisch, der ist ein netter Kerl und er hat einfach die Leidenschaft fürs Tanzen", schwärmt die Jurorin gegenüber Promiflash – und tut es damit ihrem Kollegen Jorge González (49) gleich. Ob Joachim Llambi (52) wohl auch noch in den Giovanni-Fanclub eintreten wird...?



