Ups – da ist North West (3) aber ordentlich baden gegangen! Die Kleine spielte jetzt an einem Strand in Malibu und plumpste prompt ins Wasser. Da kamen Nori doch glatt ein paar Tränchen. Aber warum? Das Töchterchen von Rapper Kanye West (39) und Kim Kardashian (36) müsste eigentlich ein großer Fan vom kühlen Nass sein, denn sie liebt Meerjungfrauen! Und wer selbst gern eine Nixe sein will, muss so ein bisschen Wasser auch abkönnen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de