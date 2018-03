Auf diese Cousine kann Sebastian Pannek (30) stolz sein. Noemi Peschel (15) ist aber nicht nur mit dem Bachelor verwandt, sondern hat auch eine berühmte Mutter: Profi-Turnerin Magdalena Brzeska (38). Gemeinsamkeiten hat die 15-Jährige aber sowohl mit Magdalena als auch mit Sebastian. Von ihrer Mama hat sie das sportliche Talent und hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, 2020 bei den Olympischen Spielen in Tokio in der Disziplin Rhythmische Sportgymnastik anzutreten. Dafür trainiert sie hart in einem Sport-Internat in Stuttgart. "Ich konzentriere mich auf den Sport und am Wochenende komme ich ab und zu nach Hause. Dann freuen wir uns immer", verriet der hübsche Teenager im Rahmen des "Ellie Goulding for Deichmann Launch Event" in London. Dort zeigte Noemi nämlich, welches Gen sie mit ihrem Cousin Sebastian Pannek gemeinsam hat. Wie er, modelt die Blondine jetzt. Beim Deichmann-Event feierte sie im Februar ihr Laufsteg-Debüt.



