Die letzte Nacht der Rosen ging zu Ende und es ist endlich entschieden: TV-Junggeselle Sebastian Pannek (30) wählte Clea-Lacy Juhn (25) aus. Das beste: Die zwei sind auch heute noch ein glückliches Paar. Was beziehungstechnisch mit der hübschen Brünette auf Sebastian zukommt, plauderten ihre Freundinnen jetzt gegenüber Promiflash aus: "Sie würde alles für den Partner tun und ist auch sehr häuslich. Also, dass sie für den Partner kocht, wenn er heimkommt. Sie wünscht sich ja sowas richtig Bodenständiges, auch mit Kindern – das volle Programm." Na, genau nach so einer Frau hat der Ex-Single doch gesucht, wie seine Tante Magdalena Brzeska (38) kürzlich verriet. Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de.



