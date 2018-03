Für Anne Wünsche (25) stehen alle Zeichen auf Neustart. In ihrem Online-Shop "Grasreh" können ihre Fans Klamotten, Kosmetiktaschen und Handyzubehör kaufen – doch weil sich Anne verkalkuliert hatte, kam sie mit den Produkten nicht hinterher. Dafür entschuldigte sich die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin nun in einem YouTube-Video und erklärte: "Ich bin mit dem Shop so hart auf die Fresse gefallen, dass ich echt gedacht habe, ich hör auf damit. Das geht einfach nicht, ich werd es nicht schaffen." Schließlich habe sie sogar Bestellungen stornieren müssen. Die junge Mutter hofft aber, bald mit besserer Organisation neu anfangen zu können: Ende April soll ihr Shop wiedereröffnet werden.



