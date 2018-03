Gestern wurde der Internationale Flughafen auf Madeira umbenannt. Von nun an heißt er Cristiano Ronaldo Airport. Um diesen Anlass gebührend zu feiern, wurde eine Büste des Fußball-Stars enthüllt – was zu einem riesigen Lach-Flash im Netz führte. Denn das bronzene Ebenbild will dem gutaussehenden Kicker irgendwie so gar nicht ähnlich sehen...



