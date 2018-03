Das ist wirklich eine Überraschung. Sophia Wollersheim (29) arbeitet als DJane und brachte auch schon das ein oder andere Liedchen heraus. Für ihren neuesten Song konnte sie aber tatsächlich niemand Geringeren als Snoop Dogg (45) gewinnen! Gemeinsam mit dem US-Star produzierte Sophia alias Sophia Vegas das Stück "Whipping". Mit den Worten "So meine Lieben, jetzt gibt es etwas Neues für euch. Ich hatte die große Ehre, einen Song mit Snoop Dogg zu produzieren. Ich freue mich jetzt, euch ganz exklusiv einen kleinen Vorgeschmack präsentieren zu dürfen – Whipping – Sophia Vegas featuring Snoop Dogg!!! coming soon!", präsentiert die Ex von Bert Wollersheim (66) bei Facebook jetzt schon einmal eine kleine Vorschau auf den Song und das dazugehörige Video.



