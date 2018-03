Eine Kim Gloss (24) haut so schnell eben nichts aus den High Heels! Bei der Echo-Verleihung am Donnerstag in Berlin strahlte die Sängerin auf dem Red Carpet mit ihrem Liebsten Alexander um die Wette. Mit einem Brautkleid-Snap sorgte sie zuvor für jede Menge Gerüchte um ihr Outfit. Ihr Auftritt stand aber zunächst auf der Kippe: Zu groß seien die Schmerzen nach ihrem heftigen Sportunfall, wie sie ihren Fans via Snapchat mitteilte. Die 24-Jährige biss aber offenbar die Zähne zusammen und glänzte später auf dem roten Teppich. Bei der Verleihung brauchte es dann aber doch etwas Nervennahrung: Kim und Alex gönnten sich eine Tüte Studentenfutter!



