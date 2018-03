Lisa G. (20) ist im Selfie-Himmel. Auf ihrem Instagram-Account postet das Model regelmäßig seine tollen Fotos. Doch was so einfach aussieht, ist mit viel harter Arbeit verbunden. Gegenüber Promiflash verriet Lisa bei ihrem Training im Kölner McFit-Studio, wie viel Zeit wirklich in einem Bild steckt: "Also ich sitze da an einem Posting manchmal zwei Stunden. Also ich bin da auch sehr perfektionistisch, muss ich ehrlich sagen." Und das alleine für die Auswahl des Fotos! Dabei gibt es nämlich jede Menge zu beachten: "Ich muss darauf achten, dass nicht irgendwelche Marken im Hintergrund sind. Dass nicht irgendwelche Leute im Hintergrund sind. Dass das Bild scharf ist und nicht verwackelt ist."



