Es ist wohl das Comeback des Jahres: Die Kelly Family stürmte mit ihrem neuen Album "We Got Love" direkt an die Spitze der Charts. Und Sänger Gil Ofarim (34) war der Erste, der das erfahren hat – und das von Angelo Kelly (35) höchstpersönlich! In einem Interview mit Promiflash plauderte Gil jetzt aus, wie es dazu gekommen ist: Die beiden Musiker, die sich in der Show It takes 2 kennengelernt haben, trafen zufällig in einem Hotel aufeinander: "Wir saßen zusammen, er hat sein Handy genommen, weil er eine Nachricht bekommen hat", beschrieb Gil die Situation. Plötzlich habe Angelo angefangen zu zittern und feuchte Augen bekommen. "Da schaut er mich an und sagt: 'Es ist noch nicht offiziell, deshalb behalte es für dich. Wir steigen nächste Woche auf Platz eins ein. Das hatte ich seit 20 Jahren nicht!'", erzählte der 34-Jährige weiter. Auch er habe sich natürlich wahnsinnig für Angelo gefreut.



