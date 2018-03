Schwört Pietro Lombardi (24) bald seinem allerliebsten Mode-Accessoire ab? Vor Kurzem zeigte der ehemalige DSDS-Gewinner sich mit überraschend langer Haarpracht. Sonst versteckt der passionierte Sänger seinen raspelkurzen Stoppelschnitt doch stets unter einer Baseball-Cap! Seine Fans hielten den haarigen Style-Wandel für absolut bombastisch. In einer Promiflash-Umfrage gaben ganze 97,3 Prozent an: Mit seiner neuen, top durchgestylten Haarpracht sieht Pietro einfach nur heiß aus – und das sind immerhin stolze 4.900 Stimmen. Lediglich 136 Leser und damit magere 2,7 Prozent stehen voll hinter seinem alten Look. Dieses Styling-Urteil ist doch wohl eindeutig. Ob er sich seinen neuen Schnitt wohl von Sohnemann Alessio (1) abgeguckt hat?



