Es gibt doch noch Traumehen in Hollywood! In trauter Zweisamkeit feierten Ian Somerhalder (38) und Nikki Reed (28) in ihren zweiten Hochzeitstag hinein. Ian besuchte die Sängerin im Tonstudio und bekam eine Liebeserklärung zu hören, die persönlicher kaum sein könnte: einen eigenen Song. Darauf reagierte er mit einem breiten Grinsen, das Nikki auf ihrem Instagram-Account kommentierte: "Dein Gesicht ist so süß. Ich glaube, du weißt, um wen sich dieser Song dreht." Und in der Tat können Zeilen wie "Ich will dich einfach nur so lieben. Halt mich in deinen Armen, ich bleibe hier" wohl nur an ihren Gatten gerichtet sein – offenbar ist Ian auch nach zwei Jahren Ehe noch die beste Inspiration für Nikki.



