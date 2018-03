Schon einige ehemalige GNTM-Kandidatinnen haben in den letzten Wochen ihre diesjährige Favoritin auf den Sieg verraten. Jetzt meldete sich auch Taynara Wolf (20) im Interview mit Promiflash zu Wort. Sie drückt aber nicht nur einer Teilnehmerin die Daumen, sondern hat gleich zwei Lieblinge: "Auf jeden Fall Céline, das ist ganz klar. Welchen Charakter ich auch super finde, ich habe leider ihren Namen vergessen, ich glaube, es ist die einzige Dunkelhäutige, ganz kurze Haare, abrasiert. Sie hat wirklich etwas ganz Außergewöhnliches." Die Wahl von Taynara fällt also auf Céline und Leticia. Wenn es nach ihr ginge, gäbe es also ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Team Hayo und Team Michalsky.



