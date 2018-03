Patricia Blanco (46) liebt ihren Körper – und will, dass es jeder weiß! Nachdem sie in den vergangenen Monaten eine beachtliche Beauty-Wandlung hingelegt hat, feilt sie an ihrem Image. Dabei helfen ihr nicht nur sexy Outfits bei öffentlichen Veranstaltungen, sondern jede Menge nackte Haut. Auf ihren Facebook-Fotos verzichtet das TV-Sternchen nämlich zunehmend auf Kleidung. Um ihren Körper im perfekten Licht zu präsentieren, griff die Tochter von Roberto Blanco (79) auch das ein oder andere Mal zu Photoshop-Kniffs. Nachdem sie von ihren Followern dafür stets eine Schelte kassierte, zeigt sie sich nun ohne sämtliche Foto-Schummelei in zahlreichen Bikini- oder Dessous-Pics. Trotz lobender Worte ihrer Supporter wünschen sich einige Fans in Zukunft etwas mehr Stoff: "Kannst du dir jetzt bitte – bei aller Sympathie – mal wieder etwas anziehen!"



