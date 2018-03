Drei umwerfende Promi-Talente stehen im Let's Dance-Finale! Nach elf spektakulären Shows ziehen Vanessa Mai (25), Gil Ofarim (34) und Angelina Kirsch (28) in die allerletzte Tanzrunde ein. Alle drei hätten sich den Siegerpokal absolut verdient: Sowohl die Musiker Vanessa und Gil als auch Model Angelina starteten stark in den Wettbewerb und begeisterten Jury und Publikum Woche für Woche mit ihren Performances. Jeder der drei Promi-Tänzer schleppt jedoch auch seine Sorgen mit sich herum: Während sich die Jury um Motsi Mabuse (36) mehr Selbstbewusstsein von Angelina wünscht, verpatzte Vanessa im Halbfinal-Trubel eine Rumba-Performance. Gils Fans sind sich dagegen sicher, dass der Musiker unfair bewertet wird. Allen Problemen zum Trotz werden die drei Tanz-Überflieger am kommenden Freitag alles geben – es geht schließlich um den Titel "Dancing Star 2017"!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de