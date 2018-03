Liegt hier Liebe in der Luft? Milo Ventimiglia (39) und Mandy Moore (33) sind aktuell DAS Serien-Traumpaar! In der erfolgreichen TV-Show "This Is Us" verzaubern sie als Eheleute Rebecca und Jack Pearson Woche für Woche ein Millionenpublikum. Aber nicht nur vor der Kamera stimmt die Chemie zwischen den Schauspielern, auch privat verstehen sich die Hollywood-Stars auffällig gut. Sind die beiden also mehr als nur Kollegen? Für den Kalifornier wäre es schließlich nicht die erste Set-Liebe: In der Vergangenheit führte er vier Jahre lang eine Beziehung mit Gilmore Girls-Co-Star Alexis Bledel (35) und auch mit Heroes-Kollegin Hayden Panettiere (27) war er liiert. Datet er nun "This Is Us"-Ehefrau Mandy? Wir treffen Milo in Berlin und haken mal nach: "Mandy ist einfach die schönste Seele überhaupt. Sie ist gütig, talentiert und leidenschaftlich." Doch mehr als Freundschaft würde zwischen den beiden nicht sein, versichert Milo Promiflash weiter.



