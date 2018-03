Na, wenn das kein eindeutiges Zeichen ist! Sophia Thomalla (27) wurde jetzt beim "The Foundry"-Konzert von Gavin Rossdale (51) in Las Vegas entdeckt. Die Moderatorin stand im Zuschauerraum und lächelte glücklich, während sie dem Ex von Gwen Stefani (47) beim Performen zusah. Seit einigen Wochen wird bereits vermutet, dass Sophia und Gavin in einer Beziehung sind. Dafür sprechen die Knutsch-Fotos aus London, die Paparazzi-Schnappschüsse von einem gemeinsamen Spaziergang in Amerika – und jetzt die neuesten Aufnahmen von Sophia als Fan-Girl. Für amerikanische Medien ist die Sache bereits klar: Sie berichten über die 27-Jährige als neue Freundin des Rockers. Bislang hat sich das vermeintliche neue Traumpaar noch nicht zu den Liebes-Mutmaßungen geäußert.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de