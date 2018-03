Diesen Film sollten Action-Fans auf keinen Fall verpassen. Ab dem 15. Juni erobert Hollywood-Star Gal Gadot (32) als Wonder Woman die Kinos. Schon jetzt ist der Hype riesengroß und es gibt wahrlich genug Gründe dafür. Mit Gal wird endlich ein weiblicher Superheld die Welt retten. Mit der einstigen Miss Israel wurde zudem eine wunderschöne Darstellerin gefunden. Die Filmkritiker, die Comic-Verfilmungen sonst schon mal gerne in der Luft zerreißen, lieben "Wonder Woman". 93 Prozent positive Bewertungen bei "Rotten Tomatoes" sprechen eine deutliche Sprache. Und schließlich: Nicht nur Gal sorgt für geballte Girlpower. Wonder Woman ist von starken Amazonen umgeben, die von waschechten Athletinnen wie Crossfit-Champion Brooke Ence oder Profi-Kämpferin Madeleine Vall Beijner gespielt werden!



