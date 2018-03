Damit hat der Paparazzo sicher nicht gerechnet! Sophie Turner (21) und Joe Jonas (27) gehören im Moment zu den begehrtesten Promi-Paaren in Hollywood. Da sich das Duo bisher noch nicht gemeinsam auf einem roten Teppich gezeigt hat, lauern an sämtlichen Ecken Fotojäger auf die Turteltauben. Auch als die beiden nun nach einem Lunch-Date mit einem Freund ein Restaurant in Los Angeles verließen, stand bereits ein Fotograf zum Abschuss bereit. Doch anstatt ein Knutsch-Foto von Sophie und Joe zu ergattern, wurde er von einer spontanen Kung-Fu-Aktion überrascht. Mit seinen wilden Bewegungen schlug das Paar den unerwünschten Paparazzo in die Flucht und sorgte gleichzeitig für wirklich lustige Bilder.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de