Ausgerechnet Sophia Thomalla (27) glaubt an die monogame Liebe. In einem Interview mit der Gala stellte die schöne Moderatorin klar: "Monogamie ist für mich die Voraussetzung für eine wirkliche Beziehung!" Dabei sorgte genau sie in den letzten Wochen mit ihrem turbulenten Liebesleben für Schlagzeilen. Des Öfteren wird die 27-Jährige mit ihrem On-Off-Freund, dem Rammstein-Frontmann Till Lindemann (54), gesehen. Gleichzeitig trifft sie sich aber mit Sänger Gavin Rossdale (51), dem Ex von Gwen Stefani (47). Aber wie sie erklärte, habe es mit dem Mann fürs Leben bei ihr einfach noch nicht geklappt!



