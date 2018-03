Sarah Nowak (26) ist schwanger! Die Ex-Bachelor-Kandidatin und ihr Freund Dominic Harrison (25) werden zum ersten Mal Eltern. Die Blondine ist sogar schon im fünften Monat. Aber das süße Geheimnis versteckte das Ex-Playmate in den letzten Wochen sehr geschickt. Vor allem in ihren aktuellen YouTube-Clips saß die 26-Jährige immer so am Tisch, dass ihre Fans den Bauch nicht sehen konnten. Und auf ihren Social-Media-Bildern trug sie Schlabberklamotten oder posierte so, dass ihr Knie den Bauch verdeckte.



