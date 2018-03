Gerade erst wurden weitere Kandidaten für Das Sommerhaus der Stars bekannt gegeben. Neben Helena Fürst (43) und Ross Antony (42) werden auch Nico Schwanz (39) und Saskia Atzerodt (25) in der Reality-Show um 100.000 Euro Prämie kämpfen. Schon vor einigen Wochen verrieten sie Promiflash, dass sie auf jeden Fall Lust dazu hätten. Den Sieg könnten sie sich laut Saskia auch ganz einfach holen: "Die letzte Staffel, da dachte ich mir, ich hätte alles gemacht, was an Challenges da war.”



