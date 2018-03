Am Samstag heiratete die Kristall-Erbin Victoria Swarovski (23) ihren langjährigen Freund Werner Mürz im italienischen Triest. Jetzt liegen die Let's Dance-Gewinnerin von 2016 und ihr Schatz in St. Tropez unter der Sonne und genießen ihre Flitterwochen. In ihrer Instagram-Story teilte sie ein paar romantische Urlaubs-Momente. Und idyllischer geht es kaum: Frühstück auf dem Boot, gemeinsam abtauchen – Freude pur. Zu einem Foto kommentierte Victoria: "Ich bin das glücklichste Mädchen ever!"



