Dass Harvey Price (15) nicht nur Schlagzeug, sondern auch Klavier spielen kann, weiß jeder Fan von Katie Price (39) spätestens seit Weihnachten. Jetzt legt Katies älteste Tochter Princess Tiaamii nach und beweist, dass auch sie eine musikalische Ader besitzt. Für ihre neun Jahre trällert sie ganz schön ordentlich den Frozen-Hit "Let it go" – und Mama Katie ist megastolz!



