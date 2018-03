Millie Bobby Brown (13) hat es nicht nur in der Grusel-Sendung Stranger Things faustdick hinter den Ohren. Auch im wahren Leben steckt in der Schauspielerin richtig Bumms! Mit nur 13 Jahren nimmt sie an Boxwettbewerben teil und zeigt den Jungs, wo der Hammer hängt. Legt euch nicht mit Millie an!



