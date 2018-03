Bricht die Familie jetzt komplett auseinander? Jennifer Frankhauser (24) erhebt schwere Vorwürfe gegen ihre Halbschwester Daniela Katzenberger (30). In der OK! beschimpft sie die TV-Blondine als "eiskalt und rücksichtslos". Doch wie geht Dani mit diesen harten Worten um? Und wie sehr leidet sie? Im April machte sie im Promiflash-Interview auf Mallorca noch klar, wie groß ihre Sehnsucht nach ihrer Familie sei: "Ich hab ja immer noch Familie daheim in der Pfalz, ich hab meine Schwester, ich habe meinen Stiefpapa, ich hab meine Mama. Und natürlich will ich die auch sehen und vermisse sie."



