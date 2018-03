Zwischen Sarah Lombardi (24) und Michal läuft es richtig gut – Zeit für eine Liebes-Offensive im Netz? Die Sängerin machte im Promiflash-Interview deutlich, dass sie mit ihrer Jugendliebe erst einmal keine öffentliche Beziehung möchte. "Ich werde das nach wie vor einfach so privat wie möglich halten. Ich glaub, das wird auch ganz gut tun: auch mir und auch ihm und der Beziehung an sich", sagte die Noch-Ehefrau von Pietro Lombardi (25). Ihre Love-Story mit dem "Call My Name"-Sänger hatte ganz Deutschland mitbekommen – vom Beginn bei DSDS bis zum Ende in der TV-Show zur Trennung.



