Ein klares Statement zu ihrer Sexualität. 2016 nahm Elena Carrière (21) an Germany's next Topmodel teil. Im Finale verlor sie gegen Kim Hnizdo (21). Was sie durch die Casting-Show gewonnen hatte, war eine innige Freundschaft zu der Gewinnerin. So innig, dass viele sich gefragt haben: Geht da was zwischen den Models? Die Girls selbst stellten während der Final-Show klar, dass sie eine ganz besondere Beziehung zueinander hätten – und die soll sogar von viel Zärtlichkeit geprägt sein. Mehr Details oder gar ein Liebes-Statement ist von den BFFs nie gekommen. Jetzt gibt die Tochter von Schauspieler Mathieu Carrière (66) in einem Bild-Interview preis: "Ich verliebe mich in Menschen und nicht in Geschlechter."



