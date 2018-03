Es war der Schock nach ihrer Traumhochzeit: Vor wenigen Tagen wurde das YouTube-Pärchen

Maren (25) und Tobias Wolf in einen schweren Autounfall verwickelt. Auf Twitter informierte der frischgebackene Ehemann seine Community – und kassierte prompt schwere Vorwürfe: Tobi und Maren sollen selbst schuld am Unfall gewesen sein, weil sie sich während der Fahrt filmten! In einem YouTube-Video bezog das Paar jetzt Stellung zu den krassen Anschuldigungen: "Wir möchten hiermit noch mal ausdrücklich darauf hinweisen, dass weder Drogen, Alkohol oder Ablenkung durch Handy etc. oder auch zu hohe Geschwindigkeit oder zu geringer Sicherheitsabstand diesen Unfall verursacht haben."



