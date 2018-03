Schock am Set von Mission: Impossible! Schauspieler Tom Cruise (55) knallte bei einem waghalsigen Stunt in London für den sechsten Teil des Agenten-Thrillers im vollen Sprung gegen eine Hauswand, verfehlte die Dachkante. Der Actionheld verletzte sich dabei am linken Bein. Die Dreharbeiten für den Film, der im Juli 2018 in die Kinos kommen soll, mussten unterbrochen werden.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de