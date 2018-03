Tröstende Message nach Promi Big Brother-Rausschmiss! Am Samstagabend musste Sarah Knappik (30) den videoüberwachten Container verlassen. Von ihrer ehemals besten Freundin Gina-Lisa (30) bekam die enttäuschte Blondine jetzt aufmunternde Worte via Instagram: "Sarah, wenn du das hörst: Wir gehen jetzt mal schön einen Kaffee trinken und essen lecker Kuchen. Mein Schatz, Kopf hoch, lass dich nicht hängen, ich bin an deiner Seite und stehe hinter dir, egal was war. Vergangenheit ist Vergangenheit, nur dass du es weißt: Ich bin für dich da. Du bist nicht alleine, Maus."



