Taylor Swift (27) ist einfach nicht zu stoppen! Mit ihrem neuen Song "Look What You Made Me Do" sorgt die Musikerin nicht nur für jede Menge Gesprächsstoff – sie knackt auch noch unzählige Rekorde! Das bekam jetzt auch Luis Fonsi (39) zu spüren: Taylor stieß ihn mit der Single von der Billboard-Top-100-Charts-Spitze! Dort hatte es sich der Sänger mit seinem Sommerhit "Despacito" ganze 16 Wochen lang gemütlich gemacht.



