Warum einfach, wenn man es sich auch schwer machen kann? Schauspieler Orlando Bloom (40) ist mit seinen 40 Jahren immer noch top in Form. Zu verdanken hat der Fluch der Karibik-Darsteller das unter anderem seiner neuen Workout-Routine. "Inspiriert von The Rock, der das gesamte Gym überall mit hin nimmt, wo er dreht. Respekt", schreibt der Leinwand-Star auf Instagram. Doch was ist jetzt sein Trainings-Geheimnis? Der Ex von Topmodel Miranda Kerr (34) stemmt seine Gewichte unter Wasser!



