Ana de Armas (29) im Glück! Die Newcomerin ergatterte an der Seite von Harrison Ford (75) und Ryan Gosling (36) eine Rolle in dem von Fans sehnsüchtig erwarteten Streifen "Blade Runner 2049". Im Promiflash-Interview schwärmte die Kubanerin von den Dreharbeiten und ihren berühmten Filmpartnern: "Ich bewundere sie vor allem auf der menschlichen Ebene. Ich bewundere die Art, wie sie den gesamten Film und die Crew getragen haben. Alle sehen zu ihnen auf und sie waren tonangebend am Set. Und sie haben es zu etwas ganz Besonderem gemacht." Speziell Officer-K-Darsteller Ryan hat es der Schauspielerin angetan – bei der Promo in Berlin kam sie aus dem Schwärmen kaum mehr heraus: "Er ist so ein toller Partner. So großherzig und intelligent. Man kann mit ihm reden und man fühlt, dass man zusammen etwas entwickelt."



