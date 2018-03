Sara Kulka (27) blickt auf eine harte Vergangenheit zurück. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin gestand jetzt, während ihrer Schulzeit über Jahre hinweg gemobbt worden zu sein. Die Kinder hänselten sie allerdings nicht nur verbal, sondern ließen auch die Fäuste sprechen und schlugen Sara sogar die Schneidezähne aus. "In meiner Kindheit wurde ich bis zur fünften Klasse gemobbt und in der Zeit wurden mir meine Zähne ausgeschlagen", erklärte sie kürzlich bei Instagram. Diese seien seitdem mit einem günstigen und sichtbaren Provisorium bearbeitet. Um mit ihrer Vergangenheit endgültig abzuschließen, ließ sie sich nun ihre Beißerchen professionell erneuern.



