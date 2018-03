Ist bei ihr noch alles natürlich? Neue Fotos von Jennifer Lawrence (27) sorgen gerade für Verwirrung. Das Gesicht der Schauspielerin wirkt selbst für ihr noch jugendliches Alter extrem glatt. Schon seit einer Weile wird darüber spekuliert, was sich Jen so alles hat machen lassen. Eine Beauty-OP soll sie angeblich mal in einem Interview bestätigt haben – nach ihrem Oscar-Gewinn habe sie sich ihre Nase richten lassen. Doch Experten halten Medienberichten zufolge auch Lippen- und Augenkorrekturen für möglich. Kommen neuerdings also Botoxbehandlungen zur Glättung erster Fältchen hinzu?



