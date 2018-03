Anfang Dezember soll das erste gemeinsame Kind von Ex-Bachelor-Kandidatin Sarah Nowak (26) und Fitnesstrainer Dominic Harrison (26) zur Welt kommen. Seine Babykugel zeigt das Ex-Playmate gern unverhüllt und in schönen Dessous bei Instagram. Aber würde Sarah sich nach der Geburt noch einmal für den Playboy ausziehen? Das verriet sie jetzt im Promiflash-Interview: "Also die Playboy-Zeit ist vorbei, ausziehen werde ich mich nicht mehr. Nackig darf mich nur noch der Dominik sehen." Auf schöne Babybauch-Fotos müssen die Fans aber vermutlich trotzdem nicht verzichten.



