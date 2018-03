Jetzt zählt sie zu den begehrtesten Singleladys der Welt! Nach drei Jahren Beziehung haben sich Heidi Klum (44) und Vito Schnabel (31) getrennt. Zwar deutete die Modelmama mit ihrem letzten Instagram-Post an, dass die Trennung im Moment noch sehr an ihr nagt, doch zahlreiche ledige Männer dürften für einen Flirt mit der 44-Jährigen bereitstehen. Germany's next Topmodel-Schützling Elena Carrière (21) weiß jedoch, dass es ein Partner an der Seite der Castingshow-Chefin nicht leicht hat: "Heidi braucht einen richtig starken Mann! Ich glaube, sie braucht auf jeden Fall jemanden, der ihren Job so akzeptieren kann und sie komplett so akzeptiert, wie sie ist!", erklärte die GNTM-Zweitplatzierte von 2016 im Promiflash-Interview.



